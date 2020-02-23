«Каждой женщине по защитнику»: Макеева в одной шляпе позировала среди тюльпанов

Экс-возлюбленная композитора и певца Глеба Матвейчука поздравила мужчин с 23 февраля. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала понравившееся ей фото из недавней провокационной фотосессии в стиле ню. В День защитника Отечества Анастасия Макеева решила побаловать верных почитателей обнаженной натурой, представ перед объективом фотокамеры в одной широкополой соломенной шляпе без одежды.

«Каждому мужчине по достойной женщине!! Каждой женщине по защитнику! С праздником, наши любимые мужчины», — отметила актриса.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал внешность и стиль экс-супруги Глеба Матвейчука.

Историк моды подметил, что гардероб Анастасии выглядит очень театрально. При этом соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что Макеева обладает абсолютно бродвейской внешностью, в связи с чем она могла бы сделать карьеру в Нью-Йорке. Говоря о том, какая цветовая палитра лучше всего подходит знаменитости, Васильев добавил, что Анастасии идет коралловый оттенок, который хорошо сочетается с тоном ее волос и типом кожи.

Помимо всего прочего, историк моды сделал Макеевой комплимент, подчеркнув, что она обладает эффектной внешностью, достаточно запоминающимся лицом. У актрисы широкие скулы, выразительный носик и чуть-чуть раскосые глаза.