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«Выходной без мамы»: дети Банщиковой устроили дома творческую мастерскую

У актрисы подрастает дочка Мария, в марте крохе исполнится три года.

«Выходной без мамы»: дети Банщиковой устроили дома творческую мастерскую
Анна Банщикова (Фото: Instagram.com/banshikova_anna)

Актриса из сериала «Ищейка» вместе с мужем адвокатом Всеволодом Шахановым воспитывает троих детей: первенец пары появился на свет в 2007 году. В июне Михаилу исполнится тринадцать лет. В семье также подрастают десятилетний Александр и кроха Мария, ей всего два года.

Актриса Анна Банщикова показала детей
Сыновья Анны Банщиковой увлеклись рисованием. Фото: Instagram.com/banshikova_anna

Наследники 45-летней Анны Банщиковой увлеклись рисованием. Пока звездная мама из-за плотного съемочного графика проводит уикенды вне дома, ее дети вооружившись акварельными красками, альбомными листами и кисточками устроили в квартире импровизированную творческую мастерскую.

«Очередной выходной без мамы», — отметила знаменитость.

Будучи мамой троих детей, актриса старается каждому из них уделить максимум своего внимания. В свободное от съемок и репетиций время, Анна ведет с наследниками беседы, расспрашивая отпрысков о том, как прошел их день.

Банщикова любит обнимать сыновей и дочь, тем самым актриса пытается объяснить им, что она всегда рядом. Разумеется, бывают дни, по словам артистки, когда ей просто хочется прийти домой и «рухнуть на кровать», потому что сил к концу съемочного дня не остается. Но знаменитость не может себе этого позволить.

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