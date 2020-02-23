Влад Соколовский признался, что на 23 февраля его редко балуют подарками

Музыкант обратился в праздник к мужчинам с поздравительными словами.

28-летний музыкант Влад Соколовский в День защитника Отечества обратился через Teleprogramma.pro к мужчинам с поздравительными словами.

«Желаю всем терпения! А на самом деле, желаю чтобы сердце было прикрыто самой прекрасной женщиной, а душа была обнята родными детьми! Тогда будет ради чего жить и самореализовываться», — сказал певец.

Любимец публики отметил, что главными качествами для мужчин считает мудрость, силу воли и умение держать слово. А еще музыкант признался, что обычно ему на День защитника дарят какие-то символические подарки.

«В обществе почему-то так принято, что 23 февраля проходит еле заметно, а вот на 8 марта все гуляют, так гуляют!» — пошутил Влад.

Ранее мы писали о том, как поздравил всех причастных к Дню защитника Отечества Валентин Юдашкин. Российский кутюрье опубликовал архивный снимок из армейского прошлого, удивив некоторых поклонников этой частью своей биографии.