Папино чудо: Месхи не оставил без внимания свежие кадры с дочкой от Климовой

В свои четыре года Белла решила показать импровизированный фокус. Все происходящее близкие актрисы сняли на камеру смартфона.

На личной страничке в Instagram 42-летняя Екатерина Климова опубликовала свежий видеоролик с участием младшей дочери. В свои четыре года Белла решила показать импровизированный фокус с «исчезновением» складной палочки в руках. Все происходящее на камеру смартфона сняли близкие актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя».

Примечательно, что одним из первых свежие кадры с участием дочери от Климовой оценил бывший муж артистки Гела Месхи. В комментариях под видеороликом отец Беллы разместил смайл в виде сердечка.

В одном из интервью Екатерина уточнила, что она не препятствует экс-супругам видеться со своими наследниками. Так, старшая дочка актрисы, 17-летняя Елизавета, общается с отцом Ильей Хорошиловым, который не так давно женился на Елене Бирюковой.

Сыновья Климовой: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней — бывают в гостях у Игоря Петренко и его нынешней жены Кристины Бродской. Младшая дочка Екатерины четырехлетняя Белла очень привязана к своему папе — Геле Месхи.

«Фокус-покус», — подписала свежие кадры с Беллой ее звездная мама.

По словам Екатерины, ее младшая дочка растет очень темпераментным ребенком. Крохе нравится танцевать. Кроме того, девочка посещает секцию плавания, занимаясь вместе с личным инструктором. Этой зимой вместе с детьми Климова отдохнула на Бали. В поездку актриса взяла с собой и Беллу.