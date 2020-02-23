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«Захотелось поделиться»: 54-летняя Безрукова показала редкое детское фото

На снимке будущая актриса запечатлена еще до того, как она пошла в школу.

«Захотелось поделиться»: 54-летняя Безрукова показала редкое детское фото
Ирина Безрукова (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке микроблога 54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким архивным черно-белым портретным снимком из семейного альбома. На фото будущая актриса запечатлена еще до того, как она пошла в школу.

В комментариях знаменитость предложила подписчикам угадать, сколько ей было лет. Перед объективом фотокамеры маленькая Ира позировала в платье стиля бэби-долл с рукавами-фонариками и воротничком. В руках кроха держала игрушку в виде олененка.

«Разбирала фотографии, некоторыми захотелось поделиться с вами, иногда буду выкладывать их сюда! Сможете угадать, сколько мне лет на этом фото?!» — задалась вопросом Безрукова.

Поклонники, которые одними из первых отреагировали на детский снимок актрисы, предположили, что ей не меньше четырех или пяти лет.

Актриса Ирина Безрукова
Ирина Безрукова предложила поклонникам угадать, сколько ей лет на детском снимке (Фото: Instagram.com/irina_bezrukova_official)

«Наверное, лет пять. Но открытый взгляд и улыбка остались до сих пор!», «Я думаю, около четырех», — подметили подписчики знаменитости под ником @elena_bombina и @solovyova.makeup.

Ранее в беседе с поклонниками актриса уточнила, что не раз обращала внимание на то, что у многих людей есть прозвища. У одних они появились еще в раннем детстве, у кого-то во время учебы в школе или университете. Однако сама Ирина подметила, что лично она с этим ни в школе, ни в театральном училище не сталкивалась.

«Я была тихой и спокойной девочкой! Могут обратиться ласково — Ириша или Иришечка, но на этом все. Есть, правда, одно очень уж милое и личное прозвище, которое я оставлю для близких», — добавила Безрукова.

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