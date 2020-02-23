«Захотелось поделиться»: 54-летняя Безрукова показала редкое детское фото

На снимке будущая актриса запечатлена еще до того, как она пошла в школу.

На личной страничке микроблога 54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким архивным черно-белым портретным снимком из семейного альбома. На фото будущая актриса запечатлена еще до того, как она пошла в школу.

В комментариях знаменитость предложила подписчикам угадать, сколько ей было лет. Перед объективом фотокамеры маленькая Ира позировала в платье стиля бэби-долл с рукавами-фонариками и воротничком. В руках кроха держала игрушку в виде олененка.

«Разбирала фотографии, некоторыми захотелось поделиться с вами, иногда буду выкладывать их сюда! Сможете угадать, сколько мне лет на этом фото?!» — задалась вопросом Безрукова.

Поклонники, которые одними из первых отреагировали на детский снимок актрисы, предположили, что ей не меньше четырех или пяти лет.

«Наверное, лет пять. Но открытый взгляд и улыбка остались до сих пор!», «Я думаю, около четырех», — подметили подписчики знаменитости под ником @elena_bombina и @solovyova.makeup.

Ранее в беседе с поклонниками актриса уточнила, что не раз обращала внимание на то, что у многих людей есть прозвища. У одних они появились еще в раннем детстве, у кого-то во время учебы в школе или университете. Однако сама Ирина подметила, что лично она с этим ни в школе, ни в театральном училище не сталкивалась.