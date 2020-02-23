«Шикарная!»: Лолита впечатлила поклонников знойным видом в купальнике

56-летняя Лолита Милявская похудела и похорошела после расставания с 45-летним супругом Дмитрием Ивановым. Особенно это стало заметно после того, как звезда предстала перед поклонниками в одном купальнике.

Немного смущаясь (что несвойственно в принципе певице), Лолита сняла себя на видео перед прыжком в бассейн. В кадре она появилась в белом купальнике, который теоретически должен полнить фигуру. Однако этого не произошло, стройность певицы была безоговорочной.

Милявская рассказала, что прилетела в Штутгарт на гастроли и сейчас намерена потренировать дыхание в воде, поскольку из-за курения оно немного сбивается.