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«Шикарная!»: Лолита впечатлила поклонников знойным видом в купальнике

Певица запечатлелась на видео, прилетев в Штутгарт.

«Шикарная!»: Лолита впечатлила поклонников знойным видом в купальнике
Лолита Милявская. Фото: Михаил Фролов. КП

56-летняя Лолита Милявская похудела и похорошела после расставания с 45-летним супругом Дмитрием Ивановым. Особенно это стало заметно после того, как звезда предстала перед поклонниками в одном купальнике.

Немного смущаясь (что несвойственно в принципе певице), Лолита сняла себя на видео перед прыжком в бассейн. В кадре она появилась в белом купальнике, который теоретически должен полнить фигуру. Однако этого не произошло, стройность певицы была безоговорочной.

Милявская рассказала, что прилетела в Штутгарт на гастроли и сейчас намерена потренировать дыхание в воде, поскольку из-за курения оно немного сбивается.

«Шикарная! Ты все опять смогла!» — отреагировала на видео Елена Воробей.

«Шикарная!» — теми же словами отметилась оперная дива Хибла Герзмава.

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