«Такой красивый!»: певица Слава не сдержала эмоций, увидев Галкина

Максим Галкин в настоящее время отдыхает с детьми Лизой и Гарри на одном из горнолыжных курортов. Место своего отпуска артист и телеведущий не разглашает. Однако с удовольствием делится свежими кадрами.

Последняя фотография особенно впечатлила его подписчиков. На снимке заметно посвежевший юморист с удовольствием вкушает горячий напиток на фоне заснеженных вершин.

«Глинтвейн на горе – лучшее, что может быть в лыжах», — подписал он кадр.

Однако внимательных подписчиков привлек вовсе не сюжет снимка, а мужчина в центре него. Галкин во время отпуска заметно посвежел и похорошел.

«Согласна полностью! Такой красивый!» — не удержалась от комплимента певица Слава. «Красавец!» — поддержала коллегу Ирина Салтыкова. «Красавчик», — присоединилась к группе поклонниц Галкина Нонна Гришаева.

В списке почитателей внешности мужа Пугачевой оказался даже звездный стилист Игорь Гуляев. «Как же круто выглядишь!» — похвалил он артиста.

Отметим, что Максим Галкин отдыхает на курорте без Аллы Борисовны. Примадонну в это время замечали на вечеринках с отметившимся в комментариях Гуляевым и известным шахматистом Анатолием Карповым.