«Я не могу достучаться до Егора Крида»: отчаявшаяся Муцениеце записала видеообращение

Агата Муцениеце является не только актрисой, но и женой Павла Прилучного. Супруги растят двоих детей: трехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея. Долгое время они скрывали лица наследников, но теперь с радостью не только показывают их, но и рассказывают об их достижениях. Так недавно сын звездной пары завел аккаунт в Инстаграм и опубликовал там первые снимки. Он решил выложить не только любительские кадры, но и с профессиональной фотосессии.

Прилучный много работает, поэтому ему удается больше времени уделять детям лишь в отпуске и по выходным. Однако близится день рождения Мии, поэтому родители заранее позаботились о том, чем ее удивить. Муцениеце вынуждена была записать видеообращение. На кадрах она в гримерке готовится к роли.

«Это тот самый момент, когда мы должны с вами объединиться в одном, как мне кажется, очень милом деле», — отметила она. «Я не могу достучаться до Егора Крида, не отвечают и его директора. Я писала и пыталась вымолить видео или личное поздравление для Мии!», — пояснила актриса.

Она попросила поклонников принять участие в флэшмобе, чтобы привлечь внимание певица. Агате хочется, чтобы исполнитель хита «Сердцеедка» записал для ее дочки поздравление или лично приехал и сказал ей приятные слова. Многие пользователи Сети поддержали артистку. Другие посоветовали выбрать другого кумира.