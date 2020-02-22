Семейный вечер: Татьяна Навка в джемпере и юбке макси сводила дочку в Большой театр

Татьяна Навка не так давно вернулась с отдыха. Она несколько дней провела в Сочи на горнолыжном курорте. Фигуристка покаталась на лыжах со своей подругой певицей Жасмин. Также она научила кататься и свою пятилетнюю дочь Надежду. Чемпионка смогла насладиться зимней погодой и провести отпуск в позитивной атмосфере. Как известно, в январе она также успела отдохнуть на Мальдивах, куда приезжала и ее сестра Наталья с маленькой племянницей.

А накануне Навка вновь собрала близких вместе. На этот раз, чтобы устроить культурно-развлекательный вечер. Фигуристка сводила дочку Надежду, а также свою семью в Большой театр. По такому случают она облачилась в джемпер песочного цвета и юбку макси с узором. Образ дополнил кожаный пояс. А вот наследница спортсменки предстала в пышной белой юбке и футболке. Как оказалось, также девочка была облачена в синюю шубу, но сняла ее в помещении и сдала в гардероб.

«Мы в восторге! Потрясающая опера „Сказка о царе Салтане“ в Большом Театре!!! Мы с Надюшей влюбились с первых нот, первых слов, с первого взгляда!!!», — написала Навка. «Безумно трепетно отношусь к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, с любопытством и интересом шла на это произведение, с учётом того, что представляли её, как объединение оперы и циркового искусства, и нисколько не разочаровалась!!! Старая сказка на новый технологический лад, но с сохранением сюжета и персонажей! Свет, музыка, костюмы, трюки, полёты, голоса, декорации всё просто супер!!! И самый главный критерий для меня, как для мамы, моя Надюша просмотрела весь спектакль, все три часа даже не шелохнувшись», — добавила она.

Также с ней насладились оперой ее сестра Наталья, племянница и мама Раиса Анатольевна. Поклонники пришли в восторг от снимков. Многие отметили, что Татьяна прекрасно выглядит, а все женщины в ее семье настоящие красавицы.