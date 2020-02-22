«Нормально для мужчины 40 лет»: Шнуров обосновал уход в политику

Исполнитель признался, что за свою жизнь успел повидать «людей со дна».

Недавно вступивший в петербургскую «Партию Роста» Сергей Шнуров объяснил, зачем он решил расширить сферу своего влияния. В эфире телеканала НТВ солист «Ленинграда» пояснил, что в его случае не он пришел в политику, а политика пришла к нему. Отечественной информационной повесткой он интересуется давно и неоднократно освещал в Instagram проблемы разного масштаба. В какой-то момент, подчеркнул Шнуров, ему показалось, что он способен объяснить всем, как сделать страну лучше.

«Это нормальная ситуация, когда мужчина после 40 лет, добившийся каких-то определенных успехов, приходит и говорит: «Я могу помочь и сделать классно», — отметил он.

Шнуров подчеркнул, что имеет за спиной достаточно большой опыт, а в редакцию программы он и вовсе приплыл «со дна жизни». Ранее ему довелось пообщаться с некоторыми людьми с этого «дна», и исполнитель сделал вывод – там живет много отличных ребят.

Что касается дальнейших перспектив, то говорить о них уверенно Шнуров не стал. Он заявил, что пока только адаптируется в новом качестве, но в скором времени обязательно озвучит пару инициатив.