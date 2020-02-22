Кейт Миддлтон в юбке плиссе и на каблуках отметилась на встрече с юной поклонницей

Кейт Миддлтон является для многих британцев эталоном женщины и иконой стиля. Она уже почти девять лет состоит в браке с принцем Уильямом. У них подрастают трое детей: принцу Джорджу уже шесть лет, принцессе Шарлотте четыре года, а принцу Луи в апреле исполнится только два года. Обычно супруги сопровождают детей в первый учебный день, а также иногда малыши вместе с родителями появляются на важных мероприятиях.

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Уже довольно долгое время Кэтрин и Уильям не показывали наследников. Они заняты на разных мероприятиях, так как принц Гарри и Меган Маркл отошли от королевский обязанностей и теперь живут самостоятельно в Канаде. Накануне герцогиня Кэмбриджская появилась на паблике. Она в длинной юбке плиссе с леопардовым принтом, в черной блузке и на каблуках прогулялась с юной поклонницей. Маленькую девочку Миддлтон держала за руку, покидая Детский центр Careau в Кардиффе.

Снимок с ребенком, появившихся в аккаунте четы Кэмбриджских, символизирует завершение одного из главных этапов проекта «5 больших вопросов» и переход к следующему уровню. Поклонники восхитились фигурой многодетной мамы. Многим также понравился ее стильный наряд.

Жена принца Уильяма подняла тему важности развития ребенка в возрасте до пяти лет и предложила пройти опрос, касающийся самых необходимых моментов воспитания и ухода за детьми в младшем возрасте. Она поблагодарила всех, кто откликнулся на ее просьбу.