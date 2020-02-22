«Потом споем вместе»: Шнуров не будет менять слова в нецензурной песне про выборы

Сергей Шнуров пообещал не менять текст одной из самых знаменитых своих песен. В эфире передачи «Центральное телевидение» лидеру «Ленинграда» припомнили старый репертуар музыкального коллектива. Ведущий Вадим Такменев даже поспешил напеть одну из наиболее известных строчек песни «Выборы», чем немало рассмешил гостей в зале.

В ответ на вопрос, намерен ли Сергей внести правки в текст в связи с последними изменениями в его жизни, Шнуров заявил, что не видит оснований для этого. Более того, некоторые предложения стали знамениты настолько, что стали народной поговоркой. Ассоциаций сингла с собой Шнуров не боится – он подметил, что на данном этапе он не кандидат и никуда не баллотируется.

«Вы что, это же все поют, как я теперь могу это поменять? И вообще, сейчас я пока не кандидат, не выдвигаюсь, пока просто политический деятель. Когда буду кандидатом, споем эту песню вместе», — заявил он.

Напомним, 20 февраля Шнуров официально стал депутатом петербургской «Партии Роста». Исполнитель лично прилетел в Петербург, чтобы получить партийный билет из рук Бориса Титова.