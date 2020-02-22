Новый князь тьмы: Джейсон Момоа показал себя в образе Оззи Осборна

В минувший четверг, 20 февраля, на официальном YouTube-канале всемирно известного музыканта Оззи Осборна появился новый видеоролик. На удивление фанатов артиста, самого Оззи там не было, зато был не менее колоритный персонаж, суровый актер Джейсон Момоа выступил в образе «князя тьмы», чтобы поддержать скорый выход нового альбома музыканта.

«Аквамен» выходит к микрофону в черном плаще, скрывающем его с головы до ног, так что до самого последнего момента нельзя догадаться, кто же скрывается под одеждами. После того, как микрофон все же попадет в руки актера, тот начинает отрываться по полной, а в конце готовится провернуть коронный трюк самого Оззи — откусить голову летучей мыши. К счастью, до этого дело не доходит. Все действие происходит под композицию «Scary Little Green Men» с нового альбома Осборна. Выглядит все это вполне органично, а Джейсон идеально вписался в образ Оззи.