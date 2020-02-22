«Не хочет публичности»: Шнуров объяснил, почему не выводит молодую жену в свет

46-летний Сергей Шнуров не выводит молодую супругу в свет, потому что она не хочет публичности. Об этом новоявленный член «Партии Роста» рассказал присутствующим в студии передачи «Центральное телевидение». Напомним, с четвертой женой – Ольгой Абрамовой – артист узаконил отношения в 2018 году. С тех пор на светских мероприятиях Шнуров предпочитает появляться один, а в Instagram хоть и размещает редкие совместные снимки, но только те, в которых Ольгу нельзя узнать по лицу.

Так, в эфире передачи на НТВ Шнуров объяснил свою принципиальную позицию касательно личной жизни. Он пояснил, что Ольга не выходит с ним на мероприятия, поскольку не хочет публичности. Что касается нового витка карьеры, то Абрамова решение супруга пойти в политику одобрила.

«Она даже подарила мне этот костюм на 23 февраля, чтобы было в чем выйти в свет. Оля занимается собой и не очень хочет выходить в свет. Однако женскому населению страны интересно, я понимаю», – сказал он.