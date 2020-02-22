Приятная неожиданность: Владимир Машков «влез» в кадр к 11-летней дочери Алсу

Микелла рассказала, какая забавная история произошла с ней в театре.

Певица Алсу является многодетной мамой. У нее подрастают две дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Младшего наследника артистка предпочитает прятать от общественности, а вот 11-летняя дочка звезды в прошлом году даже приняла участие в шоу «Голос. Дети». Она стала одной из победительниц проекта, но не обошлось без скандала. Лишь недавно сама Алсу объяснила, что именно произошло во время финала, отметив, что в ситуации виновата несовершенная система голосования.

Но вокальными данными Микеллы восхищаются многие артисты. Даже Лариса Рубальская призналась, что обожает слушать песни в исполнении девочки. Сама наследница певицы не кичится ни популярностью, ни знаменитой семьей. На днях она вышла в свет в лаконичном черном наряде. Там дочь Алсу захотела сделать селфи, но с ней произошел курьезный случай. В кадр влез сам Владимир Машков. Бородатый артист с озорной улыбкой на лице предстал на снимке.

«Делала селфи ни о чем не подозревая и случайно увидела кто за мной сидит», — поделилась девочка.

Поклонники были рады увидеть исполнителя главной роли в сериале «Ликвидация». Они отметили, что Микелле очень повезло. «Классно получилось. Обожаю Даву Владимира Машкова», «Какая ты красавица и умница», «Как он постарел», «Ого, повезло так повезло», «Красотка, а Машкова уже сложно узнать», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что помимо всего прочего, дочь Алсу играет на нескольких музыкальных инструментах. Девочка не раз демонстрировала, как играет на укулеле. Также девочка занимается в школе по классу фортепиано. На днях она выступила на сцене Московской государственной консерватории им. Чайковского.