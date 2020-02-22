«Вот это подушечки»: Дайнеко появилась на премии «Нового Радио» с глубоким декольте и кольцом на пальце

В минувшую пятницу, 21 февраля, на «ВТБ Арене» прошла премия от «Нового Радио» — ежегодное событие, собирающее под своей эгидой звезд отечественного шоу-бизнеса. Мероприятие состоялось по классической схеме: сначала приглашенные гости прошлись по красной дорожке, а затем собрались на официальную часть и награждение. Хедлайнерами стали Little Big, Баста и «Руки Вверх» — музыкальные коллективы и рэпер отработали 30-минутные сеты.

Среди прочих гостей эффектным внешним видом привлекла внимание к себе Виктория Дайнеко. 32-летняя певица, которая не так уж часто появляется на публичных мероприятиях, появилась перед присутствующими в черном мини-платье с глубоким декольте и отделкой из страз. Дополнила Виктория образ черным клатчем и туфлями в тон. Гости же признались, что не могли оторвать взгляда от эффектной груди артистки – та слишком откровенно выглядывала сверху.

Оценили наряд своей фаворитки и подписчики. Они также сделали акцент на декольте и подметили, что выглядит Дайнеко восхитительно. «Это что за красота такая?», «Вот это подушечки», «Вика, платье и декольте – огонь». Нашлись и те, кто подметил на безымянном пальце артистки золотое колечко. Комментировать догадки аудитории Дайнеко, впрочем, не стала.

Певица достаточно давно не общается с журналистами на тему личной жизни, предпочитая делать акцент на работу. Так, недавно Вика поучаствовала в озвучке персонажей мультфильма«Тролли» вместе с Димой Биланом. В Лос-Анджелесе артистка, по ее собственному признанию, была в третий раз. Город россиянке абсолютно не понравился: Вика подчеркнула, что чувствует абсолютно чужую для нее атмосферу.