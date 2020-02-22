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Гарри и Меган захотели купить дом в Малибу

Приобретение обойдется семейной чете почти в полмиллиарда рублей.

Гарри и Меган захотели купить дом в Малибу
Меган и Гарри/Фото: globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл озаботились покупкой дома в Малибу. Трехэтажный представительный особняк в Калифорнии может обойтись некогда королевской чете в семь миллионов долларов (почти 500 миллионов рублей). Располагается постройка в элитном районе Калифорнии. Потенциальными соседями Меган и Гарри могут стать Роберт Дауни-младший и Кейтлин Дженнер.

Daily Mail отмечает, что новое пристанище актрисы и принца обустроено по последнему слову техники. В доме размещены пять спален. На втором и третьем этаже есть террасы. На обширной придомовой территории удачно соседствуют теннисный корт и бассейн. Постройка со всех сторон защищена лесным массивом и забором, что позволило бы Гарри и Меган избежать слежки.

Главным же преимуществом является размещение дома – постройка находится недалеко от Голливуда, что позволит Меган оперативно решать рабочие вопросы при необходимости.

Накануне, 21 февраля, стало известно, что Сассексы официально уйдут в отставку 31 марта. Одним из последних королевских обязательств Гарри и Меган станет появление с Елизаветой в Вестминстерском Аббатстве 9 марта на День Содружества.

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