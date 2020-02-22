Репетиция танца и голуби: фотографы опубликовали закулисное видео со свадьбы Собчак и Богомолова

Телеведущая и режиссер узаконили свои отношения в сентябре 2019 года.

Фотограф из Читы Роман Хлюстов опубликовал закулисное видео подготовки к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Напомним, телеведущая и режиссер официально узаконили отношения 13 сентября– событие по праву называли одним из основных светских мероприятий года: его освещали десятки журналистов и сопровождало множество знаменитых гостей. Тогда Собчак и Богомолов сумели удивить людей по-настоящему: они прокатились по Москве в катафалке, а сама Ксения Анатольевна станцевала несколько эротичных па в корсете и чулках.

Сейчас съемочная группа решилась показать, как велась подготовка к событию. Так, большую часть девятиминутного ролика занимает видео с репетиции того самого яркого танца под песню «Возьми мои сны». В момент планировки очередного действия откровенно одетая Собчак спрашивает, что за съемка ведется за ее спиной. Организаторы успокаивают невесту – снимается backstage, на память о процессе. Помимо прочего в кадр попадают белые голуби, которым затем суждено улететь, знаменитый катафалк, Филипп Киркоров, Рената Литвинова с поздравительной речью.

Создатели видеоряда рассказали в личном микроблоге в Instagram, что сначала были шокированы таким количеством именитых гостей на мероприятии, но затем быстро адаптировались.

«Малахов нашего Сашку погладил! Самые крутые кадры, к слову, в конце фильма, когда титаны свадебной индустрии прыгают, как дети, от радости», — отметили они.