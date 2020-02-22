«О бывшем?»: Алену Хмельницкую уличили в желании вернуться к Кеосаяну

49-летнюю актрису Алену Хмельницкую уличили в желании сойтись с бывшим супругом – ведущим Тиграном Кеосаяном. Напомним, знаменитости внезапно развелись в 2014 году после 20 лет официальных отношений. Тогда размолвка некогда любящих людей шокировала общественность, ведь пара изначально казалась достаточно крепкой. Причиной же, по слухам, стал краткосрочный флирт Хмельницкой с Джигурдой.

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Несмотря на то, что с момента расторжения брака прошло 6 лет, поклонники Кеосаяна и Хмельницкой продолжают верить, что воссоединение возможно. На днях же Алена опубликовала в Instagram любовное стихотворение Веры Полозковой, в котором некоторые усмотрели аллюзию на Тиграна. Одна из подписчиц решила прямо спросить у знаменитости, «не о бывшем ли идет речь». «Знаете, сколько мужчин на свете?», — пространно ответила на это Хмельницкая, не подтверждая, но и не отрицая теории.

На сегодняшний день и Хмельницкая, и Кеосаян счастливы в других отношениях. Алена встречается с 35-летним бизнесменом Александром Синюшиным, а Тигран женат на главном редакторе RT Маргарите Симоньян.