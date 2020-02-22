Журналисты узнали, сколько Орбакайте и Литвинова платят за обучение детей за рубежом

Журналисты узнали, сколько отечественные звезды тратят на обучение своих детей за рубежом. Оказалось, что озвученные суммы среднестатистический россиянин мог бы вложить в недвижимость в своем городе. Так, например, 21-летний сын Кристины Орбакайте от второго мужа, Дени Байсаров несколько лет обучался в Лондоне. Недавно юноша успешно окончил учебное учреждение и получил диплом бакалавра. Байсаров освоил принципы бизнеса и мировой экономики. Так, по примерным подсчетам один год обучения Дени обошелся Орбакайте в 1,2 — 2,9 миллиона рублей.

21-летняя дочь Ренаты Литвиновой – Ульяна для обучения выбрала Бельгию и Королевскую академию изящных искусств Антверпена (заведение существует вот уже 5 век подряд и выпустило таких знаменитых модельеров как Дрис ван Ноте и Вальтер ван Бейрендонк). «Комсомольская правда» отмечает, что год пребывания здесь для родственницы обходится Литвиновой в среднем в 510 тысяч рублей.

больше по теме Стало известно, сколько Брежнева и Ургант платят за обучение своих детей в США Дети знаменитостей учатся в престижных американских учебных заведениях.

Дети Стаса Михайлова и его супруги Инны решили пойти по классическому пути зарубежного образования: так, сын Андрей с успехом окончил небезызвестный Оксфорд, а затем остался в Лондоне работать спортивным агентом. Дочь Ева пару лет назад начала обучение в Королевском колледже столицы Великобритании. Год обучения в столь именитых заведениях стоит не менее миллиона рублей.