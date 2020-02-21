«Просто будь»: Юлия Меньшова поздравила маму Веру Алентову с днем рождения

50-летняя телеведущая Юлия Меньшова трогательно поздравила маму – прославленную актрису Веру Алентову — с днем рождения. 21 февраля народная артистка отмечает 78-летие.

Вдобавок к трогательным словам Меньшова разместила в личном микроблоге снимок из семейного архива. На нем молодая Алентова трогательно обнимается с внучкой Таисией. И девочка, и бабушка в кадре выглядят очень счастливыми – видно, что актриса не чает в малышке души.

«С днем рождения, мамочка! Будь здорова, будь счастлива, просто будь! Пока ты рядом, мы все можем продолжать себя чувствовать немножко детьми», — сопроводила кадр трогающими душу словами Меньшова.

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Несмотря на достаточно солидный возраст, Вера Алентова продолжает активно работать в театре и кино. Так, важную для себя дату актриса отметит не в кругу семьи, а с коллегами на гастролях. Поздравить Алентову поспешила актриса Елена Валюшкина. Она попросила Меньшову поздравить актрису и от ее имени тоже.

Напомним, на счету Веры Алентовой десятки ролей в театре и кино. Снималась актриса в таких знаменитых лентах, как «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Шырли-мырли».