«Прогнулся»: Миро назвала любовь причиной появления Шнурова в политике

Скандальная блогер уверена: у лидера «Ленинграда» была своя корысть, чтобы войти в состав «Партии Роста».

Скандальная блогер Лена Миро назвала свою причину появления Сергея Шнурова в политике. Накануне, 20 февраля, информационная повестка буквально взорвалась сообщениями, что лидер «Ленинграда» стал членом «Партии Роста».

Сам Шнуров поспешил объяснить: решился он на этот шаг потому что о том попросили его многочисленные поклонники. В последнее время люди активно писали исполнителю в Direct с просьбой сказать свое веское слово.

Не пропустила подобный шаг и Миро. Блогер предположила, что помимо общественной пользы у Шнурова есть личный мотив, который, впрочем, звучит достаточно банально. Лена отметила, что Сергея в политику привела любовь. Она рассказала, что солист «Ленинграда» счастливо женат на дочери влиятельного человека. Статус депутата позволил бы певцу заручиться еще большим уважением родственника.

«Шнуров поперся в политику потому, что очень любит свою бабу и хочет соответствовать ожиданиям важных для нее людей. Да, вот так просто. Обмяк, влюбился как дурак и прогнулся», — отрезала она.

Миро подметила: не все представители целевой аудитории Сергея по достоинству оценили этот шаг, поэтому не исключено, что некоторые люди откажутся от прослушивания «Ленинграда» в дальнейшем.