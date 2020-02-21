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«Поспешил и опоздал»: Шнуров пожалел, что не вступил в партию Валерии

Свои мысли на этот счет он выразил в новом стихотворении.

«Поспешил и опоздал»: Шнуров пожалел, что не вступил в партию Валерии
Сергей Шнуров иронично высказался о «Сильных женщинах». Фото: Global Look Press

«Инстаграмный поэт» Сергей Шнуров написал стихотворение о выдвижении певицы Валерии в политику и создании ею партии «Сильные женщины».

В первой части произведения скандальный артист, как будто бы жалеет о том, что сам недавно пришел в политику. Мол, от таких новостей ему становится не по себе.

«Где от стоп-крана здесь ключи?

Боюсь во веки не отмоюсь.

Чего-то рано заскочил,

Я в этот сумасшедший поезд», — пишет Шнуров.

Однако в конце стихотворения он признается, что мог бы вступить в партию Валерии, правда, со слезами на глаза и осенив себя крестным знамением.

«Вот это был бы вам скандал,

Для обсуждении разных вещи.

Но поспешил и опоздал,

Не став членом «Сильных женщин», — закончил артист свой опус.

Речь идет о том, что недавно Шнуров решил присоединиться к «Партии Роста», поэтому даже ради хайпа не сможет поддержать политическое движение Валерии.

Но если известный рокер всего лишь иронично высказался в отношении намерений певицы, то, например, звездный юрист Катя Гордон в своем свежем посте написала, что Валерия недостаточно знает о жизни рядовых российских, чтобы представлять в Думе их интересы.

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«Партия Роста»Валерияновый стихпартияпевица ВалерияполитикаСергей Шнуровстихотворение Шнурова
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