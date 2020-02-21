«Поспешил и опоздал»: Шнуров пожалел, что не вступил в партию Валерии

«Инстаграмный поэт» Сергей Шнуров написал стихотворение о выдвижении певицы Валерии в политику и создании ею партии «Сильные женщины».
В первой части произведения скандальный артист, как будто бы жалеет о том, что сам недавно пришел в политику. Мол, от таких новостей ему становится не по себе.
«Где от стоп-крана здесь ключи?
Боюсь во веки не отмоюсь.
Чего-то рано заскочил,
Я в этот сумасшедший поезд», — пишет Шнуров.
Однако в конце стихотворения он признается, что мог бы вступить в партию Валерии, правда, со слезами на глаза и осенив себя крестным знамением.
«Вот это был бы вам скандал,
Для обсуждении разных вещи.
Но поспешил и опоздал,
Не став членом «Сильных женщин», — закончил артист свой опус.
Речь идет о том, что недавно Шнуров решил присоединиться к «Партии Роста», поэтому даже ради хайпа не сможет поддержать политическое движение Валерии.
Но если известный рокер всего лишь иронично высказался в отношении намерений певицы, то, например, звездный юрист Катя Гордон в своем свежем посте написала, что Валерия недостаточно знает о жизни рядовых российских, чтобы представлять в Думе их интересы.