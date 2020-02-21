«Не торкает»: Катя Гордон раскритиковала идею Валерии податься в политику

Правозащитница Катя Гордон раскритиковала идею певицы Валерии создать политическую партию. Свою жесткую позицию по этому вопросу адвокат Алены Водонаевой высказала в Instagram.

Гордон заявила, что подобное направление деятельности артистки ее немало удивило, ведь Валерия не имеет необходимых для политического лидера качеств: она «не способна объединять». Более того, исполнительница, по уверениям Гордон, вообще не вызывает никаких эмоций.

«Почему Валерия не торкает?! Да просто потому что в ней нет ни гениальности, ни смелости. Человек без возраста, позиции, проблем, эмоций. Человек, не вызывающий негатива или позитива. Такое впечатление, что это Пригожин решил, что пора жене спродюсировать партию», — высказалась она.

Гордон отметила, что народная артистка определенно хорошо поет и отлично выглядит, но на этом ее плюсы заканчиваются. Работа над партией же, по словам юриста, требует серьезной ответственности и понимания женских проблем. На данном этапе же все выглядит «профанацией».