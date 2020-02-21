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«Не торкает»: Катя Гордон раскритиковала идею Валерии податься в политику

Адвокат Алены Водонаевой заявила, что певица не обладает нужными качествами, чтобы реализовать потенциал.

«Не торкает»: Катя Гордон раскритиковала идею Валерии податься в политику
Катя Гордон/Фото: https://www.instagram.com/p/B81onZOoF9O/

Правозащитница Катя Гордон раскритиковала идею певицы Валерии создать политическую партию. Свою жесткую позицию по этому вопросу адвокат Алены Водонаевой высказала в Instagram.

Гордон заявила, что подобное направление деятельности артистки ее немало удивило, ведь Валерия не имеет необходимых для политического лидера качеств: она «не способна объединять». Более того, исполнительница, по уверениям Гордон, вообще не вызывает никаких эмоций.

«Почему Валерия не торкает?! Да просто потому что в ней нет ни гениальности, ни смелости. Человек без возраста, позиции, проблем, эмоций. Человек, не вызывающий негатива или позитива. Такое впечатление, что это Пригожин решил, что пора жене спродюсировать партию», — высказалась она.

Гордон отметила, что народная артистка определенно хорошо поет и отлично выглядит, но на этом ее плюсы заканчиваются. Работа над партией же, по словам юриста, требует серьезной ответственности и понимания женских проблем. На данном этапе же все выглядит «профанацией».

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