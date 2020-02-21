«Моя похитительница покоя»: Киркоров признался в страсти к Варнаве после совместной работы

52-летний Филипп Киркоров эмоционально восхитился профессионализмом Кати Варнавы после совместной работы над скандальным клипом «Романы». Пересуды вокруг четырехминутного ролика не утихают в народе уже вторую неделю: некоторых возмутили образы, которые Киркоров и его команда использовали для создания соответствующего антуража. Нашлись и те, кто требовал лишить исполнителя звания народного артиста РФ.

Сам Киркоров, впрочем, от активных обсуждений в восторге. Ранее он заявил, что обладает тонким вкусом и чутьем на тренды, а некоторым критикующим стоило бы у него поучиться. Выражал Филипп большую благодарность и Екатерине Варнаве. В этот же раз певец сделал это особенно страстно. В личном микроблоге в Instagram Киркоров заявил, что Катя стала для него «музой и запретной страстью».

«Моя похитительница покоя и искушение! Пусть электростанции, снабжающие тебя энергией, никогда не дают сбоя! Ты — человек огонь и супер-профи!», — заявил он.

Варнава подобной откровенности, скорее всего, не ожидала. В комментариях она сдержанно поблагодарила Киркорова. К комплиментам поспешили присоединиться поклонники Филиппа. Они назвали артистку Comedy Woman «реально нереальной» и «настоящим ураганом».