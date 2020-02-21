«Повезло, так повезло! Ура!»: школьники узнали в пассажирке автобуса Таню из «Универа»

Звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова (та самая Таня Сергеева из «САШАТАНЯ») проехалась в самом обычном автобусе, где наткнулась на компанию учеников средней школы. 42-летняя артистка начала снимать ребятню вместе с собой. Те не сразу поняли, но быстро догадались, с кем имеют дело.

«Это ж из сериала! Повезло, так повезло! Ура!» — начали кричать школьники, доставая свои телефоны для селфи со звездой.

Успели сфотографироваться только самые расторопные, потому как актриса уже собиралась выходить. Подписчики Рубцовой отметили искреннюю радость и неподдельные эмоции детей, а еще доброту Валентины, которая подарила ребятне этот маленький сюрприз.

«Спонтанная творческая встреча с молодежью в общественном транспорте», — подписала ролик звезда.

Напомним, артистка играла Таню Сергееву десять лет: с 2008 года, когда начался сериал «Универ» и до 2018-го, когда вышел ситком «САШАТАНЯ». Пока что это единственная крупная роль женщины, но она сделала ее настолько узнаваемой, что, встретив Рубцову на улице, зрители нередко называют ее по ошибке Татьяной.

больше по теме Кожевникова и Рубцова год не разговаривали друг с другом на съемках «Универа» При этом в кадре они изображали близких подруг.

Кстати, съемки сериала «СашаТаня» продолжаются, о чем Валентина недавно рассказала сайту Teleprogramma.pro.