«Был красивым»: «Руки-базуки» Терешин опубликовал фото до изменения внешности

23-летний Кирилл Терешин, больше известный как «Руки-базуки», выложил в Instagram свою фотографию до того, как стал «синтоловым качком».

Снимок сделан в Пятигорске, где молодой человек жил до того, как перебраться в столицу и стать скандальной звездой телешоу. На фото у парня абсолютно нормальные руки и крепкое телосложение, которое можно было накачать, не прибегая к посторонним веществам.

«И зачем тебя надо было уродовать? Был красивым», «Здесь мне больше нравится, более аккуратный и естественный», «Был симпотным…» — такие комментарии оставляют девушки под фотографией. В ответ Кирилл заявляет, что без «базук» ему было хуже.

Напомним, в ранних интервью парень признавался, что в юности был непопулярен у противоположного пола и мечтал о фигуре, как у Шварценеггера. Но вместо тренировок Терешин соблазнился на некое вещество, создающее эффект бугристых мышц, о котором прочел в журнале.

Используя собственную версию подобной смеси, он добился огромных бицепсов, с которыми стал выступать на различных телешоу. Осенью прошлого года появилась новость, что Кирилл попал в больницу после жалоб на плохое самочувствие.

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