Джастин Бибер спел песню про драного кота из сериала «Друзья»

Спустя четыре года известный мировой исполнитель и кумир молодежи Джастин Бибер вновь побывал в гостях Джеймса Кордена. Он принял участие в его юмористическом шоу Carpool Karaoke.

Во время поездки в машине Корден с Бибером неплохо повеселились, поспорили о Томе Крузе, устроили танцевальную импровизацию, а также обсудили семейную жизнь певца с его супругой Хейли. И, разумеется, исполнили пару хитов Бибера.

Кроме того, знаменитый исполнитель рассказал ведущему, что без ума от сериала «Друзья» и регулярно пересматривает его. На вопрос, с кем из героев певец себя соотносит, тот признался, что видит в себе черты нескольких персонажей: такой же мечтательный и сентиментальный, как Росс, и находчивый, как Чендлер.

А коронная фраза Джо How you doing? (Как поживаешь?), прозвучавшая из уст Бибера, не оставила никаких вопросов у автора шоу. Финал у ютуб-передачи стал музыкальным – Джастин спел песню Фиби Буффе про драного кота Smelly Cat.