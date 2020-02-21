«Больным не выглядит, но поклялся бросить курить»: Малышева навестила Диброва в больнице

Телеведущая Елена Малышева отправилась в больницу к своему коллеге Дмитрию Диброву и сообщила подписчикам о состоянии ведущего.

«Выглядит хорошо. На столе – ростовские разносолы, армянская брынза и шоколадные конфеты. В руках банджо! Играет и поет прямо в больнице! Только в специальных наушниках, — рассказала женщина в Instagram. — Больным не выглядит, но поклялся бросить курить».

Малышева отметила, что с удовольствием поговорила с Дибровым в тишине больничной палаты, вне бешеного ритма телевизионных съемок. Она узнала, что за неделю, пока он будет находиться в больнице, 60-летний ведущий планирует разучить новую песню и написать книгу. Восхитившись им, доктор пожелала коллеге скорейшего выздоровления, закончив пост фразой: «Казаки не сдаются».

Напомним, 17 февраля Дмитрия Диброва доставили в больницу из кафе московского кинотеатра «Октябрь», где ему неожиданно стало плохо. В помощи ведущему активно участвовал его коллега Леонид Якубович.

После инцидента шоумен опроверг слухи, что у него был приступ эпилепсии, сам он описал произошедшее как помутнение. По его словам, просто стали «вылезать болячки», соответствующие возрасту. Позже директор телезвезды заявил, что врачи выявили у мужчины микроинсульт.