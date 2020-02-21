«Сволочуга такая»: Садальский вспомнил, возле какого здания ему подкинул кошелек Глеб Жеглов

В своем блоге в Инстаграм артист рассказал историю особняка из знаменитой советской киноленты.

Знаменитый актер Станислав Садальский является очень активным пользователем Инстаграма. По регулярности публикаций он может переплюнуть любого профессионального блогера. Причем каждый пост звезды — это увлекательная история, которую многие подписчики принимают на ура. Вот и пост об особняке Правдиной на Садово-Сухаревской, 5 не стал исключением.

«17 отделение милиции Краснопресненского района по фильму располагалось именно здесь. Ручку этой двери я дергал, когда Жеглов сунул мне у входа кошелек в карман (сволочуга такая)», — вспоминает Садальский.

Он поведал историю этого векового здания и порадовался, что не так давно его отреставрировали. Но перед этим оно много лет стояло в ремонтных лесах, скрытое от глаз прохожих и проезжающих.

«Будете рядом на Садовом кольце, обязательно посмотрите на него — это последний исторический дом на Самотеке и единственное сохранившееся здание стиля модерн в этом районе. Правда, и сильно пострадавшее после последнего ремонта…» — сообщил читателям Садальский.

Напомним, Садальский сыграл в легендарной картине «Место встречи изменить нельзя» роль карманника по прозвищу Кирпич, за которую и стал всенародным любимцем.