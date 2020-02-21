«Басков и Киркоров не продаются»: Разин заявил о кризисе в шоу-бизнесе

Продюсер Андрей Разин заявил о кризисе в шоу-бизнесе. Работающий на российской эстраде вот уже 35 лет менеджер подметил непростые времена для многих исполнителей. Не обошли они стороной и крупных артистов, таких, как Филипп Киркоров и Николай Басков.

В беседе с 78.ru Разин сравнил текущее время и 90-е годы. Около 30 лет назад шоу-бизнес считался модной и прибыльной сферой: по словам Андрея, буквально у каждого бандита был свой исполнитель. Сейчас же сфера переживает спад интереса к себе, даже у крупных звезд нет прежней востребованности.

«К сожалению, много концертов сейчас отменяют, звезды чувствуют себя тяжело. Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно. То же самое Филипп Киркоров делает, чтобы заполнить зал и сделать вид, будто билеты продаются», — откровенно поведал Разин.

Что же касается его самого, то проблем с продвижением исполнителей у Разина нет. Менеджер подметил, что на «Дискотеку Союз» проходки распродаются за полгода. Он уверен: как только в сфере схлынет кризисная волна, спрос станет еще выше.