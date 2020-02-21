«Я мстительный»: Разин пообещал засудить Шатунова и Лещенко за клевету

56-летний продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин грозится засудить Льва Лещенко и Юрия Шатунова за клевету.

Напомним, масштабный конфликт между сторонами произошел в передаче «Привет, Андрей» еще в конце декабря 2019 года – тогда Разин вышел и спел одну из песен группы, которую продвигал. Тогда же Шатунов заявил, что Андрей поет не сам. Лещенко вслед за этим имел неосторожность сказать, что Разин никогда не пел, а был «всего лишь администратором».

С того момента прошло почти два месяца, но Разин не намерен прощать коллегам по шоу-бизнесу клеветы. В разговоре с 78.ru продюсер подчеркнул: после того эфира он обратился в институт Сербского, где медики дали ему заключение, что «латентным шизофреником», как назвал его Лещенко, Разин не является. Сейчас мужчина намерен отсудить у недругов много денег и пойдет в этом стремлении до конца.

«Я — детдомовский, мстительный, и я не буду с ними носиться. Они мне скажут слово и десять в ответ получат», — заявил он.

Разин также подчеркнул, что несмотря на конфликт с Юрием, он не злится на своего бывшего подшефного. Сыну Шатунова Андрей регулярно пишет, поздравляя с праздниками, а также отправляет ему по 5 тысяч евро, чтобы тот ни в чем не нуждался.