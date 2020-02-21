Кумиры детства: исполнитель хита «Между мной и тобой» превратился в певицу Скарлетт

Многие дети начала нулевых хорошо помнят певца Оскара и его хиты «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа». На какое-то время он пропал из поля зрения журналистов и как будто бы даже завязал с шоу бизнесом, но теперь стало понятно, почему.

Как сообщает издание «Открытые», Оскар, он же Шамиль Малкандуев, объявил себя трансгендерной женщиной и теперь ее зовут Скарлетт. По словам артистки, она никогда не стремилась спрятать свою истинную натуру, так что учеба в школе давалась ей с трудом, сверстники не понимали как воспринимать одноклассницу.

Имя также выбрано не случайно, в 13 лет была прочитана книга «Унесенные ветром», и Скарлетт О’Хара вдохновила на тот момент Шамиля быть сильнее и не сдаваться.

Как сообщила Скарлетт, переезд в Москву отлично помог ей реализовать себя, но частенько на нее нападали скинхеды. В 2018 году она решила переехать в Америку, где продолжила заниматься музыкой и сейчас готовится в выходу новой композиции Chocolate.