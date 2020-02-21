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Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американца

Яркая исполнительница до этого дважды разводилась со своими избранниками.

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американца
Зверева в третий раз вышла замуж/http://globallookpress.com/

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж в третий раз. До этого два ее брака распадались. Избранником звезды стал американец по имени Даниэль. Церемония прошла в небольшом городке Охай на частной вилле. С нее открывался потрясающий вид на горы. В Instagram певицы появились фотографии, где она в платье невесты.

Интересно, что у Саши Зверевой трое детей. Сейчас она беременна от американского мужа.

Отметим, что в соцсетях Саша Зверева показала красивое обручальное кольцо. Именно подписчики принимали активное участие в выборе свадебного украшения. Певица поблагодарила всех, кто принимал участие в выборе кольца. «Большинство из вас проголосовало именно за бриллианты огранки радиант и именно их сделал мне Даниэль», — заявила Зверева.

Кстати, незадолго до свадебной церемонии исполнительница сказала, что каждый кто хочет посмотреть онлайн-церемонию со свадьбы должны раскошелиться. Заплатить предлагалось от пятисот до пятнадцати тысяч рублей. Звереву обвинили, что она наживается на поклонниках. Сама она сказала, что хочет всего лишь окупить свою свадьбу.

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