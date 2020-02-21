«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

На руках у мамы: Петренко и Бродская впервые вывели в свет годовалую дочь Еву

29-летняя жена актера собрала близких друзей на открытии семейной фотостудии.

На руках у мамы: Петренко и Бродская впервые вывели в свет годовалую дочь Еву
Кристина Бродская и Игорь Петренко (Фото: Globallookpress.com)

29-летняя Кристина Бродская вместе с супругом Агаты Муцениеце — Павлом Прилучным — снималась в фильме Дмитрия Тюрина «Рубеж». Помимо того, что актриса занимается своей карьерой и воспитывает троих детей, она также увлекается фотографией. Знаменитость старается уделять внимание как семье, так и творчеству.

Избранница 42-летнего Игоря Петренко устроила праздник по случаю открытия семейной фотостудии. Примечательно, что супруги впервые вывели в свет годовалую дочку Еву. Малышка в белом платьице позировала на руках у звездной мамы. В семье также подрастают старшие наследницы: пятилетняя София-Каролина и трехлетняя Мария. Девочки также присутствовали на мероприятии.

Актриса Кристина Бродская с мужем Игорем Петренко и дочкой Евой
Кристина Бродская с мужем Игорем Петренко и дочкой Евой (Фото: Instagram.com/ikpetrenko)

Напомним, что помимо троих дочерей от Кристины Бродской у актера из фильма «Мы из будущего — 2» есть сыновья от Климовой: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней. В одном из интервью Петренко уточнил, что после развода с Екатериной им удалось сохранить дружеские отношения ради мальчиков. Сама актриса подметила, что не препятствует своим бывшим мужьям навещать и общаться с детьми в любое время и на любой территории. У знаменитости есть 17-летняя дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова и четырехлетняя Белла от экс-супруга Гелы Месхи.

Тэги

дети звездЕкатерина Климоваестественная красотаЗвездные детиИгорь Петренкокрасота вне возрастаКристина БродскаяНовости google
Loading...