На руках у мамы: Петренко и Бродская впервые вывели в свет годовалую дочь Еву

29-летняя Кристина Бродская вместе с супругом Агаты Муцениеце — Павлом Прилучным — снималась в фильме Дмитрия Тюрина «Рубеж». Помимо того, что актриса занимается своей карьерой и воспитывает троих детей, она также увлекается фотографией. Знаменитость старается уделять внимание как семье, так и творчеству.

Избранница 42-летнего Игоря Петренко устроила праздник по случаю открытия семейной фотостудии. Примечательно, что супруги впервые вывели в свет годовалую дочку Еву. Малышка в белом платьице позировала на руках у звездной мамы. В семье также подрастают старшие наследницы: пятилетняя София-Каролина и трехлетняя Мария. Девочки также присутствовали на мероприятии.

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Напомним, что помимо троих дочерей от Кристины Бродской у актера из фильма «Мы из будущего — 2» есть сыновья от Климовой: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней. В одном из интервью Петренко уточнил, что после развода с Екатериной им удалось сохранить дружеские отношения ради мальчиков. Сама актриса подметила, что не препятствует своим бывшим мужьям навещать и общаться с детьми в любое время и на любой территории. У знаменитости есть 17-летняя дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова и четырехлетняя Белла от экс-супруга Гелы Месхи.