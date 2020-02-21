Смена имиджа: младший сын Федора Добронравова Иван преобразился

Артист отказался от волос на голове и лице.

В своем микроблоге в «Инстаграме» младший представитель актерской династии Добронравовых Иван разместил снимки с фотосессии, на которых предстал перед поклонниками в кардинально новом образе. Артист полностью отказался от волос, причем как на лице, так и на голове.

«Повзрослел, прическу поменял», «Тоже хочу такую прическу, брат», «Просто классный!!!» — оценили преображение подписчики.

В последнее время звезду сцены можно было видеть с густой бородой и взъерошенными локонами, но не так давно этот, казалось, такой любимый свой образ Иван решил сменить.

Иван — младший в актерской семье Добронравовых. Он прославился после съемок в фильме «Возвращение», а сериал «Кадетство» добавил звезде популярности. 30-летний артист женат и воспитывает 2-летнюю дочь Веру.