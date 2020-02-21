Звезды без макияжа: в Голливуде прошла необычная вечеринка

Очень часто многие звезды моды и кино попадают в объектив камер без привычного лоска — с полным отсутствием макияжа и укладки. Голливудская дива Гвинет Пэлтроу решила вывести такой лук в официальное пространство и выступила организатором тематической make-up free — вечеринки, куда позвала звезд мировой величины. Среди гостей замечены и Деми Мур с дочерью, Генриетта Конрад, Кейт Хадсон, возлюбленная Киану Ривза Александра Грант и многие другие.

В своем блоге в «Инстаграме» селфи с вечеринки разместила не только автор идеи вечера без мэйка, но и гостья ее мероприятия. Деми Мур поделилась впечатлениями от идеи:

«Какая невероятная ночь без макияжа и с этими необыкновенными женщинами», — написала знаменитость под фото с Александрой Грант и Гвинет Пэлтроу.

Этим трем звездам уж точно не за что переживать, выглядят они замечательно. Согласны?