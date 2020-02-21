По следам Навки: 17-летняя Загитова в легинсах и топе показала свою растяжку

Алина Загитова вслед за 44-летней Татьяной Навкой продемонстрировала упражнения на гибкость. Подопечная Этери Тутберидзе провела разминку на коврике для йоги, показав свою растяжку. Несмотря на то что фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры, она продолжает усиленно тренироваться и выходить на лед. Так, еще в январе олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане дебютировала в мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств». На ледовую арену Загитова вышла вместе с экс-партнершей Романа Костомарова в танцах на льду, мужем Анастасии Заворотнюк — Петром Чернышевым, пятилетней Надеждой Песковой и другими фигуристами.

В Instagram Алина опубликовала фотоподборку, позировав перед объективом фотокамеры во время проведения разминки на коврике для йоги. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, свою гибкость ранее демонстрировала и 44-летняя Татьяна Навка. Супруга Дмитрия Пескова показала позу полумесяца, как говорила спортсменка — это непростая асана требует сноровки и специальной подготовки.

В кадре Загитова предстала в укороченном спортивном топе и черно-белых легинсах, отдав предпочтение одежде, которая не сковывает движения. На разминке Алина появилась без обуви. По словам спортсменки, несмотря на то, что она взяла паузу, прекращать тренировки в ее планы не входит. Этому процессу девушка посвящает по 12 часов в сутки. Кроме того, подопечная Этери Георгиевны уточнила, что в будущем ей бы хотелось стать тренером.