Звездный дуэт: Повереннова позировала с 78-летней Алентовой на Чудском озере

Жена режиссера фильма «Москва слезам не верит» ездит на гастроли и ведет активный образ жизни, не забывая и о творчестве.

78-летняя Вера Алентова вместе с Дарьей Поверенновой побывала на Чудском озере. Об этом 47-летняя актриса рассказала на личной страничке микроблога, сопроводив свой свежий пост отчетным снимком с поездки. Перед объективом фотокамеры Вера Валентиновна позировала в пальто и клетчатых брюках, покрыв голову платком. Таким образом, супруга режиссера фильма «Москва слезам не верит» пыталась укрыться от ветра. Повереннова предстала на снимке в синем свитере и брюках свободного кроя без верхней одежды.

«Чудское озеро. Мы оказались на нем с эстонской стороны. Уже за горизонтом Россия», — добавила актриса.

К слову, 21 февраля Вера Алентова отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 78 лет. Актриса до сих пор ездит на гастроли. Так, еще в конце январе и первых числах февраля жена Владимира Меньшова успела побывать в Новороссийске, Анапе, Туапсе и Сочи. Вера Валентиновна находит время не только на самореализацию в творческом плане, но и на семью. В браке с Меньшовым артистка родила единственную дочь Юлию. Наследница именитой фамилии, как и ее звездные родители, выбрала актерскую стезю, она снимается в кино. Помимо этого вместе с Максимом Галкиным знаменитость ведет ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

У 50-летней Юлии Меньшовой есть 22-летний сын Андрей и шестнадцатилетняя дочка Таисия от Игоря Гордина.