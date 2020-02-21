Со всеми специями: Асмус полакомилась лапшой быстрого приготовления

В одном из интервью возлюбленная Гарика Харламова призналась, что любит поесть. При этом актриса не стала скрывать, что склонна к полноте.

Кристина Асмус после отпуска на Мальдивах вернулась в Москву и снова приступила к репетиционному процессу. Помимо этого актриса уже побывала с гастролями в Ярославле. Ранее супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова поделилась с подписчиками снимками в Stories, запечатлев себя с припухшими от слез глазами. Кадры были сделаны в гримерной знаменитости. Как оказалось, таким образом Кристина пыталась вызвать у себя нужную ей эмоцию, провоцируя себя на слезы. И все для того, чтобы на театральной сцене не возникло никаких проблем с погружением в роль.

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В одном из интервью Асмус говорила о том, что она любит покушать, но из-за склонности к полноте не может позволить себе много. Время от времени Кристина лакомится попкорном, в основном во время домашних кинопросмотров с шестилетней дочкой Анастасией. А не так давно актриса побаловала себя лапшой быстрого приготовления, подметив, что она добавляет в это блюдо сразу все предложенные приправы.

Ранее возлюбленная шоумена Алексея Чумакова заявила, что не практикует голодание. Экс-солистка группы «Блестящие» подметила, что не видит смысла изнурять себя жесткими диетами только ради идеальной фигуры и надуманных стандартов красоты. Мнение Юлии Ковальчук поддерживают и другие знаменитости, в их числе Анна Нетребко и Полина Гагарина.

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