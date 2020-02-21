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«Ника из папы веревки вьет»: дочь заставила Николаева выучить имена всех ее кукол

По словам жены музыканта Юлии Проскуряковой, отец готов ради девочки на все.

«Ника из папы веревки вьет»: дочь заставила Николаева выучить имена всех ее кукол
Николаеву пришлось выучить имена всех кукол дочери/http://globallookpress.com/

Супруга музыканта и композитора Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова, призналась, что ее супруг готов на все ради их общей дочери Ники. Он постоянно ее балует и радуется вместе с ней как ребенок.

«Ника из папы веревки вьет. Он для нее на все готов. Выучил имена всех кукол, животных и вообще всех персонажей, которые ей нравятся».

Юлия Проскурякова

Как отметила Юлия Проскурякова, отец для девочки — первый пример мужчины в семье. Она согласна с мнение, что все девушки выбирают себе в мужья человека, который хоть как-то похож на их отца. При этом она призналась, что будущим женихам ее дочери будет очень непросто.

По словам исполнительницы, Николаев вместе с дочкой ходят в бассейн, много гуляют, слушают музыку. Девочка очень переживает, когда Проскурякова и Николаев куда-нибудь вместе уезжают. Когда они возвращаются из командировки, то ребенок не отходит от родителей ни на шаг, сообщает портал deti.mail.ru.

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