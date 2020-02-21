«Пусть мнений будет больше – хороших и разных»: Соседов ответил на критику Лозы

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался в адрес музыканта Юрия Лозы. Ранее тот заявил, что Соседов «ничего путного не сделал в жизни». Так он отреагировал на постоянные нелестные высказывания критика в адрес Аллы Пугачевой, которой он рекомендовал уйти на покой со сцены.

По словам Соседова, он сейчас находится в Лондоне. Критик посетил в столице Англии музей Виктории и Альберта.

«Ну, сказал и сказал. Каждый вправе говорить всё, что думает. Каждый имеет право на свое мнение. Меня это нисколько не огорчает и уж тем более не оскорбляет. Я прекрасно понимаю, что если критикую я, то каждый может критиковать и меня. Ради бога. На меня это никак не влияет. Лоза в данном случае защищает корпоративную солидарность, и было бы странно, если бы он принял мою точку зрения. И потом, я, Сергей Соседов, ничем не могу ему навредить, за мной не стоят влиятельные силы и связи, а попасть в немилость к Пугачевой — это гораздо серьёзнее». Сергей Соседов

Также Соседов отметил, что у него никогда не было конфликтов с Лозой. «Я отношусь к нему как умному и некогда музыкально талантливому человеку. С удовольствием прочитал его увлекательную и остроумную книжку о том, как делаются хиты. И вообще я не любитель комментировать чьи-то мнения о себе. Пусть этих мнений будет больше — хороших и разных», — заметил он.