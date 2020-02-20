«Иди, ты жена Гуфа»: Айза откровенно рассказала о причинах развода со вторым мужем

35-летняя Айза Анохина откровенно рассказала о разводе с супругом – бизнесменом Дмитрием Анохиным. О том, что влюбленные решили разойтись, мать двоих детей впервые рассказала на личной странице в Instagram. Тогда Айза заявила, что причиной разрыва стал ее первый муж – рэпер Гуф. Дмитрию, по ее словам, было трудно принять, что его любимая женщина в глазах общественности по-прежнему жена Алексея Долматова.

«А мне что делать? Когда он со мной начал встречаться, я давно была в разводе. У меня не было на тот момент уже никаких чувств к Леше. Он мне все время говорил: «Иди, ты жена Гуфа». И я могу его понять тоже – человек подписал контракт с дьяволом буквально», — эмоционально высказалась она.

Позже, в эфире передачи «Алена, блин» Анохина пояснила – помимо Гуфа были и еще причины для расставания. Так, Дмитрий изначально не хотел официально заключать брак – мужчина просто не понимал, зачем ему нужен штамп в паспорте.

Кроме того, у бизнесмена достаточно сложный характер, с которым до определенного момента Айзе приходилось мириться. В один из дней мать двоих детей поняла: выбирая между собой, работой и отношениями она предпочтет первые два пункта.

«У нас были разные понимания семьи. Он думал, что я жена, я рядом всегда. Я не работаю, рожаю детей. Но я не такая – он влюбился в женщину, которая хочет иметь свое «я». В какой-то момент согласилась играть роль той, которую он хотел видеть рядом с собой, но в той игре меня не было», — с грустью рассказала она.

Сейчас Айза и Дмитрий официально не разведены, но это вопрос времени, подчеркнула гостья.