«Она нравилась им»: Листерман признался, что знакомил Собчак с состоятельными мужчинами

Ксения Собчак в молодости едва не вышла замуж за Вячеслава Лейбмана. Светская львица была расстроена, когда их торжество не состоялось. Потом она винила в случившемся Анастасию Волочкову, которая якобы увела у нее жениха. Однако известный «сводник» Петр Листерман в интервью для YouTube-шоу «Ходят слухи» рассказал, почему на самом деле Собчак не стала женой бизнесмена.

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Рамина Эсхакзай поинтересовалась у гостя, знакомил ли он Ксению с влиятельными мужчинами.

«Конечно знакомил»,- заверил Листерман. Ведущая спросила, зачем это нужно было такой известной персоне. «Рассказываю, в 2002 году приехал Слава из Петербурга, жених Собчак, и говорит: «Я разлюбил Собчак, я не хочу на ней жениться». Я его спрашивают, кто это. Он объясняет, что это дочка бывшего мэра. Ее в Москве не знал ни один человек в 2002 году. Слава мне говорит: «Знакомь ее с мужиками, я хочу, чтобы она меня бросила. Я не хочу на ней жениться. Она слишком умная для меня», — пояснил Листерман.

По словам мужчины, Лейбман не хотел скандала, но и жить дальше с блондинкой не желал.

«Он дал мне денег. Я ее возил по Москве. Я уже был великий. Я ее знакомил с мужиками и у нее была любовь», — добавил Петр Григорьевич.

Он отметил, что Ксения ни о чем не подозревала. Мужчина заверил, что это он познакомил Собчак с участником группы «Динамит» Леонидом Нерушенко.

«Она нравилась им тем, что была острая на язык», — поведал Листерман.

Он вспомнил, что вместе с Ксенией пришел на канал Муз-ТВ. Тогда она стала вести шоу «Блондинка в шоколаде». После этого девушка стала популярна.

«Она начала мне в благодарность давать клиентов, богатых мужиков», — сказал владелец элитного агенства знакомств.

Листерман также признался, что свел Ирину Шейк и Криштиану Роналду, а также поспособствовал тому, чтобы Ольга Куриленко снялась в роли девушки Джеймса Бонда.

Напомним, что сейчас Ксения Собчак состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым. Ее предыдущие отношения с актером Максимом Виторганом продлились около шести лет. У них подрастает общий сын Платон.