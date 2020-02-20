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«Мы были нужны друг другу»: Айза тепло вспомнила о дружбе с Водонаевой

Блогер подметила, что если бы она хотела наладить отношения с бывшей подругой, то давно бы сделала это.

«Мы были нужны друг другу»: Айза тепло вспомнила о дружбе с Водонаевой
Айза Анохина/Фото: https://www.instagram.com/p/B8magjcine1/

Айза Анохина не держит зла на бывшую подругу Алену Водонаеву. Еще четыре года назад дружбу между Водонаевой и Анохиной можно было назвать образцовой: девушки много общались, делились друг с другом секретами, вместе появлялись на публичных мероприятиях. Неплохо контактировали между собой и сыновья подруг – Сэм и Богдан играли вместе, а также ходили друг к другу на день рождения.

Отношения развалились после того, как Водонаева договорилась о сотрудничестве с человеком, который не очень нравился Айзе. Анохина публично обвинила экс-участницу «Дома-2» в продажности и заявила, что никогда больше не будет с ней общаться. С тех пор прошло много лет, но блогеры так и не сумели найти общий язык: девушки избегают друг друга в публичных пространствах и не стесняются высмеивать ошибки.

В передаче «Алена, блин» Анохина пояснила: она больше не держит зла на Алену, но и общаться у нее желания больше нет. Когда-то давно Айза очень любила подругу: даже мама Водонаевой неоднократно подчеркивала, что у ее дочери в жизни не было человека, который был бы верен ей сильнее, чем Айза.

«Я ее любила безмерно. Я благодарна жизни, что она столкнула нас, мы были нужны друг другу. Мы провели отличное время вместе: путешествовали, смеялись столько, сколько никто не смеялся», — отметила героиня.

Блогер подчеркнула – Алена по характеру очень схожа с ее вторым супругом – серфингистом Дмитрием Анохиным. По ее словам, и у девушки, и у мужчины есть одна общая черта – уверенность в своей правоте. Именно она в свое время отпугнула Айзу.

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