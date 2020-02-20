«Больше не прошу»: Айза Анохина пережила выкидыш на Бали

Во время проживания на острове Бали Айза Анохина потеряла ребенка. Об этом блогер откровенно рассказала, став гостьей передачи «Алена, блин». Бывшая супруга Гуфа вспомнила, что переезд на остров состоялся спустя определенное время после того, как она узаконила отношения с новым мужчиной – серфингистом Дмитрием Анохиным. Мужчина очень хотел сына, которого Айза согласилась ему «подарить».

Однажды вечером супруги сели вместе и попросили у магического острова (по слухам, на Бали проживают духи, которые способны исполнить практически любое желание) ребенка. Спустя какое-то время Анохина узнала о беременности. Первая попытка закончилась трагично – блогер малыша потеряла.

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«Мы были очень взволнованы. Но потом я потеряла ребенка. Врачи тогда сказали год не беременеть, но я ответила: «Нет, я все равно забеременею». Через месяц я забеременела снова, и появился Элвис. С тех пор я у острова никогда ничего не прошу», — разоткровенничалась она.

В целом, призналась Айза, она благодарна острову, ведь ей удалось пожить у океана без забот определенное время. Сейчас Анохина вернулась в Москву: она подчеркнула, что не жалеет о камбэке, поскольку любит столицу и очень по ней скучала.