«Дразнит аппетит»: Рудова показала соблазнительные формы в бикини лимонного цвета

Наталья Рудова ранее признавалась, что не может жить без солнца и моря. По этой причине звезда фильма «Татьянин день» часто путешествует. Ко всему прочему, в свои 36 лет находится в хорошей форме, что она и демонстрирует время от времени. Чаще всего поклонники видят ее в мини-платьях, которые позволяют показать стройные ноги, но на Мальдивах артистка не упустила возможности и устроила фотосессию на побережье в полуобнаженном виде.

На пикантных кадрах Наталья предстала в мини-бикини лимонного цвета. Она не только продемонстрировала ноги и плоский живот, но и пышный бюст. Даже без укладки и макияжа, актриса очаровала пользователей Сети. К слову, недавно девушка показала свою маму. Тогда фанаты поняли, что красота в ее семье передается на генетическом уровне.

Поклонники одарили звезду комплиментами. «Дразнит аппетит», «Особенно когда ты в купальнике, ты очень радуешь!», «Чудненько выглядишь на фото!», «Русалка», «Фигура классная», «Наша медовая красавица», — прокомментировали пост подписчики. Рудова в свою очередь поспешила объяснить, почему многим кажется, что она постоянно находится на морях.

«Живу я в Москве, при чем большее время в году, и только на пару месяцев, в общей сложности, я отсутствую и улетаю на море или в Европу или Америку либо отдыхать, либо по работе. Почему вам кажется что я все время на море? Потому-что я делаю очень много фотографий за границей и часто шучу что могу их год выставлять и не фоткаться этот год», — отметила актриса.

Она напомнила, что также недавно 1,5 месяца провела на Бали в рамках в шоу «Место под солнцем». Она стала ведущей проекта, поэтому жила на вилле.