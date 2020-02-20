Нашел друзей: Виктория Лопырева запечатлела подросшего сына на детской вечеринке

Модель продолжает отдыхать в Дубае, где ее наследник уже влился в компанию свериков.

Виктория Лопырева недавно отпраздновала первый день рождения сына Марка Лео. Модель родила первенца от бизнесмена Игоря Булатова. Лишь несколько месяцев назад влюбленные расписались в ЗАГСе. Они также планируют устроить пышное свадебное торжество в 2020 году. А пока телеведущая путешествует и растит наследника. В феврале она покинула Москву, чтобы некоторое время провести в Дубае.

Пока Виктория участвует в фотосессиях и светских раутах, ее сыну тоже скучать не приходится. Ранее модель показала, как мальчик кокетничает на пляже с девочкой. Теперь ей удалось запечатлеть его на детской вечеринке. На кадрах хозяйка вечера — именинница Мелания — танцует на столе, а рядом с ней стоят два гостя. Один из малышей изучает интерьер, в второй держит светящуюся колонку, явно пытаясь стать королем вечеринки. Им оказался малыш Марк.

Многих поклонников умилило видео. Пользователи Сети отметили, что мальчик пошел в маму, так как унаследовал ее обаяние. Это помогает ему быстро находить друзей. Ранее девушка признавалась, что ее сыну нравится футбол. Также она не скрывает, что у него проявляются гены отца, так как ребенок уже интересуется автомобилями.

К слову, пока Лопырева не спешит возвращаться домой. Она готовится к званому ужину. Девушка опубликовала снимок, на котором отметилась в силуэтном платье белом платье с кружевом и объемными рукавами. Открытые плечи позволили показать загар.