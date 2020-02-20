«Народ вытолкнул»: Шнуров объяснил, почему пошел в политику

Вошедший в состав петербургской «Партии Роста» Сергей Шнуров объяснил, почему решил пойти в политику. О том, что лидер «Ленинграда» официально стал участником юридического движения, стало известно 20 февраля – исполнитель специально прибыл в Петербург, чтобы лично принять из рук Бориса Титова партийный билет. «Сокомандникам» Шнуров пообещал, что с ним однозначно не соскучишься – он публично пообещал не стесняться в выражениях.

По окончании официального события Сергей успел ответить на несколько вопросов журналистов. Так, например, он объяснил, как созрел открыть для себя новое направление деятельности. В кратком интервью изданию Znak Шнуров подчеркнул – его появлению в политике, в первую очередь, поспособствовало общественное мнение. В последнее время музыканту регулярно приходили сообщения в Direct с просьбой активизироваться как политику.

«Я неоднократно говорил, что пойду в политику, если люди меня об этом попросят. Народ меня вытолкнул в эту повестку», — емко пояснил он.

Шнуров предпочел не отвечать конкретно касаемо дальнейших действий. Он подметил, что сейчас не знает наверняка, будет ли он баллотироваться в Госдуму. Озвучить свои планы Шнурову предстоит 21 марта на съезде партии.