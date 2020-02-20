Время пришло: актриса из «Города грехов» совершила каминг-аут

Розарио Доусон заявила о том, что она бисексуалка.

В последнее время все больше звезд американского шоу-бизнеса признаются в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Обычно это называется каминг-аут и воспринимается довольно благосклонно.

Актриса Розарио Доусон также решила не терять времени зря и призналась в своей бисексуальности. Это произошло во время интервью изданию Bustle.

Звезда картины «Город грехов» еще несколько лет назад поддержала так называемый «месяц гордости» (акция, призванная привлечь внимание к правам представителей сексуальных меньшинств. — Прим. ред.). Уже тогда многие решили, что подобное решение актрисы и есть своеобразный каминг-аут, но официально Розарио решила ничего не подтверждать.

Но в итоге Доусон заявила, что каминг-аут она делает прямо сейчас. Хотя артистка и признала себя бисексуалкой, она никогда не состояла в отношениях с представительницами своего пола. Сейчас она встречается с Кори Букером — сенатором от штата Нью-Джерси.

Его реакция на каминг-аут возлюбленной пока неизвестна.